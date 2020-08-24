«Кто из них жена?» — Гоген Солнцев стал часто появляться в женском образе

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Татьяна Меркер
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Шоумен удивляет фанатов фотографиями с обилием макияжа и длинным волосами.

«Кто из них жена?» — Гоген Солнцев стал часто появляться в женском образе

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Скандальный шоумен, экс-участник «Дома-2» и муж 65-летней Екатерины Терешкович, казалось, предпринял уже все попытки привлечения внимания к собственной персоне. Но как только интерес зрителей начинает остывать, Гоген подкидывает новые поводы для обсуждений, как минимум, своим эпатажным внешним видом.

Instagram @solntcev

В Instargam профиле Солнцева начали все чаще появляться фотографии в женском образе. К подведенным глазам и белокурым локонам певца все давно привыкли, но синяя шевелюра и алые губы повергли фолловеров в шок.

Фотографии с длинными волосами и обилием макияжа сам Гоген сопровождает философскими мыслями, вопросами «о вечном» и даже советами по уходу за кожей.

Instagram @solntcev

Но подписчики, которых в микроблоге знаменитости более 500 тысяч, полета мысли не оценили. В комментариях они осуждают Солнцева и подшучивают над его образами.

«Простите, а кто из них муж, кто жена?»

«Красивая женщина на фото»

«Я думала это Темникова», – иронизировали подписчики. 

Большинство фолловеров волновал единственный вопрос: когда их с женой Катей вновь ждать в студии скандального шоу на федеральном канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что живущий с женой и любовницей Гоген Солнцев пожаловался на нищету.

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