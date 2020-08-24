В театре антрепризы прокомментировали новость об увольнении Башарова
Худрук Альберт Могинов ответил на информацию, появившуюся ранее в СМИ относительно ухода из театра известного актера.
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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо
Полосы газет пестрят заявлениями об увольнении скандально известного артиста Марата Башарова из «Современного театра антрепризы», в котором он участвовал сразу в двух постановках. По слухам, произошло это потому, что зрители перестали покупать билеты на постановку из-за личности самого Башарова. Актера осуждали за скандалы с алкоголем и рукоприкладством.
За более подробной информацией о разрыве контракта с Маратом 5-tv.ru обратился к художественному руководителю театра Альберту Могинову. Он категорически опроверг слухи об увольнении.
«Можете написать, что это фейк», — отрезал Могинов.
Также худрук подчеркнул, что артист продолжил играть во всех постановках, за которыми закреплен, а именно «Жениться вам надо, барин!» и «Сублимация любви».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Марат Башаров прокомментировал продажу своей квартиры за 34 миллиона.
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