Марат Башаров прокомментировал информацию о продаже квартиры за 34 миллиона

С раннего утра российские СМИ обсуждают яркую новость из мира селебрити — популярный актер Марат Башаров продает свою огромную квартиру на юго-западе Москвы за 34 миллиона рублей. Все началось с объявления на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости.

«Продается шикарная пятикомнатная квартира на 12 этаже в поселение Московский. Квартира участник программы „Идеальный ремонт“ на Первом канале».

Cian.ru

Параллели были проведены быстро. Посмотрев архивные записи программы, выяснилось, что именно такой интерьер был сделан несколько лет назад Марату Башарову. Элитную недвижимость актер приобрел в 2017 году. Тогда он заявлял, что это его первая квартира и он планирует там поселиться с тогда еще супругой Елизаветой и сыном Марселем. Но свить счастливое гнездышко не получилось.

YouTube / Идеальный ремонт

Третья жена знаменитости Елизавета Шевыркова подала на развод, обвинив актера в избиениях. Позднее девушка рассказывала, что впервые он поднял на нее руку еще когда она была беременна. По ее словам, насилие продолжилось и после появления малыша. Елизавета подчеркивает, что в результате того, что успел насмотреться за время их совместной жизни Марсель, ему понадобилась помощь психолога.

Марат Башаров развелся с Елизаветой Шевырковой весной 2019 года. В течение долгого времени актер отрицал их расставание, называя развод фиктивным. Обе его бывшие супруги рассказывали, что артист злоупотреблял алкоголем и бил их.

Но вернемся к вышеуказанной недвижимости. 5-tv.ru связался с Маратом Башаровым, чтобы уточнить, правда ли, что элитная квартира выставлена на продажу? Возможно, таким образом актер решил поставить точку на прошлом?

«Бред полный! Впервые слышу об этом… Это такая же новость, если бы Вы мне сказали, что в новостях сейчас, что Марат Башаров меняет пол. То же самое, что продает квартиру… Ну, бред какой-то», — рассмеялся в трубку знаменитый актер.

Мы решили связаться с авторами объявления. На другом конце провода 5-tv.ru подтвердили, что элитная недвижимость принадлежит известному человеку, но имя они его назвать не могут по причине коммерческой тайны. К слову, обещают познакомить с ним при встрече.