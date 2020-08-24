Видео: В Мурманске прооперировали трехлапого воробья с двумя сфинктерами
Ветврач рассказала о самочувствии птицы с сюрпризами.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: ВКонтакте @crimeriver
Ветеринар из Мурманска провела незаурядную операцию мутировавшему воробью. Птица с тремя лапами и двумя сфинктерами была найдена в Ростове и отправлена в столицу Заполярья.
Хирургическое вмешательство длилось десять минут и прошло успешно. Пернатый пациент восстанавливается и чувствует себя отлично.
«После воробей сидел у меня на плечах и пытался снять цепочку с шеи», — поделилась врач Анастасия Тимофеева.
Полное восстановление птицы, по ее словам, произойдет через две недели. Через месяц воробью планируется сделать еще один рентген, дабы полностью его обследовать. Сейчас птица живет в домашних условиях, где о ней заботятся люди.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайского пенсионера прибило спрыгнувшим из окна котом.
Читайте также
60%
0.32 87.90
0.17
Нашли ошибку?