Видео: В Мурманске прооперировали трехлапого воробья с двумя сфинктерами

Ветеринар из Мурманска провела незаурядную операцию мутировавшему воробью. Птица с тремя лапами и двумя сфинктерами была найдена в Ростове и отправлена в столицу Заполярья.

Хирургическое вмешательство длилось десять минут и прошло успешно. Пернатый пациент восстанавливается и чувствует себя отлично.

«После воробей сидел у меня на плечах и пытался снять цепочку с шеи», — поделилась врач Анастасия Тимофеева.

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Полное восстановление птицы, по ее словам, произойдет через две недели. Через месяц воробью планируется сделать еще один рентген, дабы полностью его обследовать. Сейчас птица живет в домашних условиях, где о ней заботятся люди.

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