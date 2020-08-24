Видео: В Мурманске прооперировали трехлапого воробья с двумя сфинктерами

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Татьяна Меркер
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Ветврач рассказала о самочувствии птицы с сюрпризами.

Фото, видео: ВКонтакте @crimeriver

Ветеринар из Мурманска провела незаурядную операцию мутировавшему воробью. Птица с тремя лапами и двумя сфинктерами была найдена в Ростове и отправлена в столицу Заполярья.

Хирургическое вмешательство длилось десять минут и прошло успешно. Пернатый пациент восстанавливается и чувствует себя отлично.

«После воробей сидел у меня на плечах и пытался снять цепочку с шеи», — поделилась врач Анастасия Тимофеева.

ВКонтакте @crimeriver

Полное восстановление птицы, по ее словам, произойдет через две недели. Через месяц воробью планируется сделать еще один рентген, дабы полностью его обследовать. Сейчас птица живет в домашних условиях, где о ней заботятся люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайского пенсионера прибило спрыгнувшим из окна котом.

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