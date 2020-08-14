В сети появилось забавное видео, на котором кот сбил с ног китайского пенсионера Гао Фэнхуа, в то время как тот выгуливал свою собаку.

Представитель семейства кошачьих выпал с балкона верхнего этажа и приземлился точно на голову Фэнхуа. В результате удара пенсионер потерял сознание и был отправлен в больницу.

Ставший причиной серьезных неприятностей кот пытался быстро покинуть «место происшествия», однако собака пенсинера не позволила это сделать. Ротвеллер Гао Фэнхуа вступился за своего хозяина, загнал кота в угол и нанес ему несколько ударов лапами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с поющей собакой, которое покорило соцсети.