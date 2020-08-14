Пенсионер потерял сознание после того, как на него выпрыгнул из окна кот — видео
В сети высмеивают видео нелепого инцидента, в результате которого мужчина попал в больницу.
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Фото, видео: Twitter @vidzpost4, globallookpress.com /Martin Black
В сети появилось забавное видео, на котором кот сбил с ног китайского пенсионера Гао Фэнхуа, в то время как тот выгуливал свою собаку.
Представитель семейства кошачьих выпал с балкона верхнего этажа и приземлился точно на голову Фэнхуа. В результате удара пенсионер потерял сознание и был отправлен в больницу.
Ставший причиной серьезных неприятностей кот пытался быстро покинуть «место происшествия», однако собака пенсинера не позволила это сделать. Ротвеллер Гао Фэнхуа вступился за своего хозяина, загнал кота в угол и нанес ему несколько ударов лапами.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с поющей собакой, которое покорило соцсети.
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