Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва

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Молодцова Анна
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После девятого класса экоактивистка взяла паузу в обучении, чтобы полностью посвятить себя борьбе за защиту климата.

Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва

Фото: EPA / HAYOUNG JEON

Шведская экоактивистка Грета Тунберг объявила, что возвращается в школу после года пропуска. Об этом 17-летняя девушка рассказала в своем Twitter-аккаунте, выложив фото, на котором предстала с рюкзаком за спиной рядом с велосипедом.

«Мой годичный перерыв в обучении в школе окончен. Это круто — снова вернуться в школу!» — написала радостная активистка.

Twitter @GretaThunberg

После девятого класса Грета Тунберг решила пропустить в школе целый год, чтобы полностью посвятить себя борьбе в защиту климата. Активистка является инициатором экологического движения Fridays for Future («Пятницы ради будущего» — Прим.ред.), участники которого — в большинстве своем школьники и студенты — каждую пятницу выходят на забастовки для привлечения властей к проблеме глобального потепления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Билл Гейтс назвал экологический кризис более серьезной проблемой, чем коронавирус.

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