Билл Гейтс уверен, что экологический кризис будет страшнее коронавируса

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предрек экологический кризис, который принесет намного больше вреда, чем пандемия коронавируса. Об этом предприниматель рассказал в своем блоге.

По словам Гейтса, с экологическими проблемами планета столкнется в несколько ближайших десятилетий. И последствия от этого будут серьезнее, чем от коронавируса. Так, сейчас от вируса, по его словам, умирает 14 человек из 100 000, а от повышения температуры к 2100 году смертность будет в пять раз выше. В ближайшие же 40 лет от изменений климата будут умирать не меньше, чем от COVID-19.

Гейтс считает, что решить проблему можно снижением выбросов парниковых газов в атмосферу. Он предлагает привлекать науку и инновации для контроля вредных веществ, а еще уверен, что эта работа должна вестись и в развивающихся странах.

В конце предприниматель заявляет, что на внедрение разработок в области чистой энергии потребуются десятилетия, поэтому у человечества нет времени и необходимо действовать уже сегодня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Билл Гейтс отреагировал на слухи о чипизации.