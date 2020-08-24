Почему версия немецких врачей о причинах комы Навального неправдоподобна?

Врачи из клиники «Шарите» в Германии рассказали, что, по их мнению, могло стать причиной комы российского блогера Алексея Навального. Согласно их данным, виной всему интоксикация. Врачи сообщили, что взяли анализы и якобы обнаружили в его организме вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.

Однако найти следы таких веществ в организме человека спустя пять суток после происшествия невозможно, возразил на это в беседе с РИА Новости главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, профессор Игорь Молчанов. Кроме того, он напомнил, что сразу после госпитализации в Омской больнице блогеру сразу ввели антидот.

«Через пять суток определить, что ему вводились препараты, влияющие на холинэстеразу — это из области фантастики», — заявил Молчанов.

Блогер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа. Ему стало плохо во время перелета рейсом «Томск-Москва». Борт совершил экстренную посадку в Омске, где мужчина впал в кому. Позже его подключили к аппарату ИВЛ. По словам врачей, ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские медики считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. После того, как Навального транспортировал в клинику в Германии, немецкие врачи назвали интоксикацию причиной комы блогера. В ответ на это, как писал 5-tv.ru, омские медики заявили, что у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.