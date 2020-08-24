Врачи клиники в Германии назвали интоксикацию причиной комы Навального

Медики из клиники «Шарите» в Германии рассказали, что по их мнению могло стать причиной комы российского блогера Алексея Навального. По их данным, виной всему интоксикация. Врачи сообщили, что взяли анализы и якобы обнаружили в его организме вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Оно используется при лечении болезней в области психиатрии и неврологии. Однако точно определить, что это — пока не удалось. Обследование продолжается. Сообщается, что у блогера был взят еще один обширный анализ.

В медицинском учреждении также уточнили, что Навальный по-прежнему остается в искусственной коме, его состояние оценивается как «серьезное», но острой угрозы жизни нет.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как окружение Навального пиарилось на его болезни.