Новые меры поддержки малообеспеченным семьям утвердило правительство
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, средства, полученные по социальному контракту, теперь можно потратить на текущие нужды.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru
Правительство предусмотрело дополнительные меры поддержки малообеспеченным семьям и людям, оказавшимся в трудной ситуации.
Средства, полученные по социальному контракту, теперь можно потратить на текущие нужды.
«Теперь при необходимости их можно будет направить на решение текущих проблем. Например, на покупку школьной формы, другой одежды и обуви детям, а также на ряд иных жизненно-необходимых трат. Мы также упростили правила трудоустройства для граждан. Теперь они могут сразу оформиться на работу, если нет необходимости проходить стажировку», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина также сообщил, что правительство утвердило концепцию регулирования искусственного интеллекта до 2024 года. В документе сказано, что все разработки должны быть безопасны и внедряться ради благополучия людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как изменились правила оформления ежемесячной выплаты из маткапитала.
Читайте также
82%
0.32 87.90
0.17
Нашли ошибку?