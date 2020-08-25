Как изменились правила оформления ежемесячной выплаты из маткапитала?

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Алина Потёмкина
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В ПФР объяснили, когда необходимо подавать документы, и кто имеет на это право.

Как изменились правила оформления ежемесячной выплаты из маткапитала?

Фото: www.globallookpress.com /Allexander Makarov

Пенсионный фонд России (ПФР) предупредил об изменениях в порядке оформления ежемесячных выплат из материнского капитала. Эта услуга доступна только семьям с низким доходом, поэтому необходимо документально подтвердить свое право на поддержку. Сведения о доходах необходимо предоставить за 12 месяцев, однако теперь меняется принцип расчета периода, сообщается на официальном сайте организации.

«Сведения по-прежнему предоставляются за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления», — говорится в сообщении.

Например, если вы подаете заявление в октябре 2020 года, то сведения нужны с апреля 2019 года по март текущего. Также в ПФР напомнили, что до 1 октября действует упрощенный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, который ввели в период пандемии. Если период выплаты длится до 1 октября, продление произойдет автоматически.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие выплаты от государства полагаются беременным в 2020 году.

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