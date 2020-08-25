Пользоваться каршерингом смогут водители с нулевым стажем. Чем это грозит?

Брать машины в прокат 18-летним клиентам, вообще без стажа вождения, разрешили компании каршеринга. Показал удостоверение, только полученное в автошколе, и сел за руль. В 13 регионах уже ввели такую практику, в том числе и в Петербурге.

Сами представители каршеринга уверяют: поведение молодых шоферов будет отслеживать математическая модель. Тем, кто водит слишком агрессивно и не соблюдает скоростной режим, доступ к сервису закроют. Но вот автоинструкторы пока настроены скептически: ведь для аварии достаточно и одной поездки.

Подробнее об опасной инициативе в видеосюжете рассказал Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге водитель каршеринга чуть не снес речной трамвай.