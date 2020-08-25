Пользоваться каршерингом смогут водители с нулевым стажем. Чем это грозит?
Нововведение заработало в 13 регионах России, где теперь за руль машины можно садиться с 18 лет.
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Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru
Брать машины в прокат 18-летним клиентам, вообще без стажа вождения, разрешили компании каршеринга. Показал удостоверение, только полученное в автошколе, и сел за руль. В 13 регионах уже ввели такую практику, в том числе и в Петербурге.
Сами представители каршеринга уверяют: поведение молодых шоферов будет отслеживать математическая модель. Тем, кто водит слишком агрессивно и не соблюдает скоростной режим, доступ к сервису закроют. Но вот автоинструкторы пока настроены скептически: ведь для аварии достаточно и одной поездки.
Подробнее об опасной инициативе в видеосюжете рассказал Кирилл Сергеев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге водитель каршеринга чуть не снес речной трамвай.
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