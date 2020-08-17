Фото: В Петербурге водитель каршеринга чуть не снес речной трамвай

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Анастасия Шадская
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Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 августа на набережной реки Фонтанки.

Фото: В Петербурге водитель каршеринга чуть не снес речной трамвай

Фото: ВКонтакте @spb_today

В Санкт-Петербурге ночью произошла авария с участием автомобиля каршеринга. Водитель вылетел с набережной реки Фонтанки в районе дома № 71 и врезался в ограждение. Только оно и уберегло его от падения на причал, где швартуются речные трамвайчики.

В интернете появились фото с места происшествия. Машина сильно пострадала, снесено бетонное ограждение набережной, выбиты железные решетки, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник 5-tv.ru в экстренной службе сообщил, что пострадавших в аварии не было. Водитель каршеринга отделался испугом.

«За пять минут до аварии внизу стояла толпа народу из желающих прокатится на теплоходе, — написал один и очевидцев. — Чудо, что без жертв обошлось».

«Опыта вождения автомобилем нет, вот и результат»;

«Сколько бед от дураков!»;

«Почему не обяжут владельцев каршеринга поставить ограничители скорости на агрегаты?» — написали юзеры в комментариях.

ВКонтакте @spb_today

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал про ужасное ДТП с жертвами в Орловской области.

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