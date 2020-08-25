МИД объявил австрийского дипломата персоной нон-гранта

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Ранее стало известно, что сотрудник российской дипмиссии должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже

Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Москва объявила персоной нон-грата одного из австрийских дипломатов. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены. Австрийские власти обязали сотрудника нашей дипмиссии покинуть страну до 1 сентября. Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что-то поведение россиянина «противоречит конвенции о дипломатических отношениях».

В истории отношений России и Австрии это первый подобный случай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о выдворении российского дипломата из австрийской республики стало известно утром в понедельник, 24 августа. Об этом заявили сотрудники пресс-службы МИД страны. Позднее официальный представитель ведомства Клаудиа Тюрчер пояснила, что причиной тому послужило якобы подозрительное поведение служащего. Отмечалось, что действия дипломата могли противоречить Венской конвенции о дипломатических сношениях. Однако доказательств не приводилось.

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