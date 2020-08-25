МИД объявил австрийского дипломата персоной нон-гранта
Ранее стало известно, что сотрудник российской дипмиссии должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Москва объявила персоной нон-грата одного из австрийских дипломатов. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены. Австрийские власти обязали сотрудника нашей дипмиссии покинуть страну до 1 сентября. Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что-то поведение россиянина «противоречит конвенции о дипломатических отношениях».
В истории отношений России и Австрии это первый подобный случай.
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