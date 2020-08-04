Какие выплаты от государства полагаются беременным в 2020 году

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Светлана Александрова
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Некоторые пособия будущие мамы получают еще до ухода в декретный отпуск — при постановке на учет в женской консультации.

Какие выплаты от государства полагаются беременным в 2020 году

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Россиянки, ждущие ребенка в 2020 году, имеют право на получение ряда денежных выплат от государства. Некоторые из них полагаются еще до ухода в декретный отпуск.

Так, как сообщает «Экономика сегодня», при постановке на учет в женской консультации беременная должна получить единовременное пособие в размере 675 рублей. Если же она является женой военнослужащего, сумма будет существенно выше — 28,5 тысячи рублей. Но для получения льгот и выплат первым делом необходимо предоставить справку о беременности работодателю.

Работающим женщинам наниматель должен будет оплатить отпуск по беременности и родам в размере месячного оклада. Безработные в этот период имеют право на ежемесячные пособия от государства в размере 675 рублей.

Кроме того, будущим мамам предоставляется родовой сертификат на 12 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России собираются увеличить материнский капитал на рождение первого ребенка, сейчас он составляет чуть больше 466 тысяч рублей.

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