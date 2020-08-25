Гуфа подняли на смех из-за комментария к фото Айзы с новым возлюбленным
Сама бывшая жена рэпера никак не отреагировала на проявление внимания с его стороны.
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Фото, видео: Instagram @aizalovesam, @therealguf
Айза Анохина выложила романтическое фото с новым возлюбленным Олегом Майами в Instagram. После расставания со вторым мужем она переживает подъем в отношениях с нынешним кавалером, и поэтому не может удержаться, чтобы не похвастаться поклонникам своим счастьем. На снимке парочка стоит на крыше, молодой человек нежно обнимает свою девушку.
«Как будто 15 лет», — написала Айза.
Этот пост звезды не остался без внимания ее первого мужа рэпера Гуфа. Он оставил лаконичный комментарий с эмодзи facepalm. Под этой записью тут же набралось множество замечаний поклонников. Они посмеивались над музыкантом, подозревая, что он до сих пор скучает по своей бывшей жене.
«Что, Лешка, жить без нее не можешь? Все-таки что-то кольнуло внутри коммент оставить»;
«Ты уже проколол свое счастье»;
«Одним смайликом все сказал»;
«Леха, крепись. Это реально смешно»;
«Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса», — злорадствовали фолловеры.
Айза Анохина готовится отметить в сентябре годовщину знакомства с новым кавалером. Недавно, как писал 5-tv.ru, она рассказала, как познакомилась с Олегом Майами, еще будучи в браке.
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