«Дома мне были не рады»: Айза Анохина увлеклась Олегом Майами будучи в браке

Айза Анохина незадолго до годовщины знакомства с Олегом Майами решила поведать всему миру в Instagram о своих отношений с возлюбленным.

«Знаю, что еще рано! Но больше не могу ждать!» — так начала свой пост певица и телеведущая.

С музыкантом Айза познакомилась в сентябре 2019 года во Франции во время участия в шоу. Тогда еще она была замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным, но разочаровалась в этом браке и готовилась к разводу и жизни в одиночестве.

«На тот момент я уже и забыла, что можно вот просто так смеяться. Я была замужем, не искала себе любовника и даже не думала о другом мужчине. Я просто жила, смирившись с тем, что не достойна комплиментов, смеха дома, поддержки, восхищения… да элементарного уважения. Я просто каждый день возвращалась домой, не желая возвращаться домой, потому что мне не были рады, дома не было смеха и легкости», — признается хип-хоп-исполнительница.

И когда, вернувшись из Франции, Анохина убедила себя в том, что достойного мужчины рядом с ней никогда не будет, пришло сообщение от Олега Майами с предложением пойти в кино… Это было 31 августа…

Отношения между артистами развивались не так просто, как можно было бы предположить. Как признается Айза, сначала она считала Олега поверхностным человеком. Теперь просит за это прощения.

Instagram @aizalovesam

«Даже если мы не „навсегда, долго и счастливо“, зато я навсегда запомню, как сильно ты можешь любить меня. И уже целый год считаешь меня самой красивой на свете, даже я уже начинаю верить в это. Спасибо тебе за это, за то, что вернул ту маленькую, уверенную в себе девочку внутри меня», — заканчивает Айза свое послание возлюбленному.

Чуть больше месяца назад, как писал 5-tv.ru, бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина заявляла, что не подходит Олегу Майами. Многие тогда решили, что пара рассталась.