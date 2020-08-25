Уникальный природный заповедник объят пламенем под Анапой — видео

Эфирная новость 38

Потушить пожар пытаются сотрудники МЧС, авиация и даже сами туристы.

Фото, видео: vk.com/vivalautrish, 5-tv.ru

Самая сложная ситуация с лесными пожарами, пожалуй, сейчас под Анапой. Там горит уникальный природный заповедник Большой Утриш. Огонь вспыхнул в труднодоступной местности и распространяется с огромной скоростью. 

Спасти заповедный лес сейчас пытаются отряды МЧС, авиация и даже сами туристы. Но несмотря на все усилия, сбить пламя пока не удается, уголок нетронутой природы стремительно превращается в пепел. 

О масштабах ЧП узнал корреспондент Линар Гинатуллин. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС сегодня введен во всех лесах Красноярского края. На территории региона действует 75 пожаров. Леса горят на площади 37 тысяч гектаров.

 

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