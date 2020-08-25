Самая сложная ситуация с лесными пожарами, пожалуй, сейчас под Анапой. Там горит уникальный природный заповедник Большой Утриш. Огонь вспыхнул в труднодоступной местности и распространяется с огромной скоростью.

Спасти заповедный лес сейчас пытаются отряды МЧС, авиация и даже сами туристы. Но несмотря на все усилия, сбить пламя пока не удается, уголок нетронутой природы стремительно превращается в пепел.

О масштабах ЧП узнал корреспондент Линар Гинатуллин. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС сегодня введен во всех лесах Красноярского края. На территории региона действует 75 пожаров. Леса горят на площади 37 тысяч гектаров.