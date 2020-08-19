Лесные пожары охватили Красноярский край и Иркутскую область

Режим ЧС сегодня введен во всех лесах Красноярского края. На территории региона действует 75 пожаров. Леса горят на площади 37 тысяч гектаров.

За минувшие сутки удалось ликвидировать три пожара, но появляются новые очаги. На тушении задействована авиация. Там же специалисты федеральной «Авиалесоохраны» проводят взрывные работы для прокладки минерализованных полос.

Режим чрезвычайной ситуации введен и в Иркутской области. Очаг находится всего в 15 километрах от ближайшего населенного пункта. Горит и Якутия.

Причина — небывалая для региона жара. На севере региона обычно в это время уже лежит снег, а сейчас там 24 градуса тепла.