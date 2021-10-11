Эндокринолог назвала простой способ снизить угрозу инсульта и рака

|
Василий Заика
1 799

В качестве аргумента Зухра Павлова привела результаты исследования, в котором приняли участие перенесшие инфаркт миокарда мужчины.

Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/Michaela Begsteiger, 5-tv.ru

Врач-эндокринолог Зухра Павлова на своей странице в Instagram обозначила простой способ снизить угрозу возникновения инсульта и рака. По словам кандидата медицинских наук, непродолжительные физические нагрузки благотворно влияют на человеческий организм. В частности, катание на велосипеде три раза в неделю по 30 минут в день может уберечь от развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Instagram @doctorpavlova

В качестве аргумента медик привела результаты исследования, в котором участвовали перенесшие инфаркт миокарда мужчины в возрасте от 27 до 54 лет. У добровольцев была взята кровь на анализ, им провели замеры веса, роста, окружности талии. Кроме того, испытуемые должны были на протяжении трех месяцев трижды в неделю по полчаса ездить на велосипеде.

В результате выяснилось, что уровень так называемого хорошего холестерина у участников эксперимента вырос практически на четверть. Весьма неожиданным стало понижение содержания эстрадиола — женского полового гормона на 45%. Показатели вещества упали с 50,1 до 27,8 пикограмма на миллилитр.

Эндокринолог привела в пример заключение ученых, которые уверены, что показатели эстрадиола выше 40 пикограммов на миллилитр свидетельствуют о повышенном риске внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно», — призвала россиян Зухра Павлова.

Врач добавила, что даже самая довольно скромная физическая нагрузка может уберечь любого от развития опасных состояний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у профессиональных блогеров может развиться «особое» заболевание.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
71.99
-0.30 83.12
-0.49
Не обещает быть легким: совет дня на понедельник, 11 октября, по системе...

Последние новости

10:05
Момент ДТП с автобусом под Иркутском, где погибли четверо, попал на видео
9:58
В Роспотребнадзоре назвали сроки болезни у вакцинированных и непривитых от COVID
9:53
Татьяна Васильева рассказала, как боролась с фекалиями в своей квартире
9:52
Ирина Пегова разочаровала подписчиков фотосессией на кладбище: «Хайп на костях»
9:39
Инфекционист о необъяснимом последствии коронавируса: «Помочь мы не можем»
9:26
Звезда «Универа» высмеял Ольгу Бузову за глупость и пожаловался на усталость

Сейчас читают

Шаляпин ответил хейтерам после смерти жены: «Я никому ничего не должен»
Разочарования и один приятный день: Китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 октября
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 октября
Жорин разъяснил изменения в правилах вывоза детей за границу

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака