У профессиональных блогеров может развиться «особое» заболевание

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Анастасия Шадская
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Ухудшение здоровья может быть связано со специфическими условиями времяпрепровождения большинства «торговцев лицом», считает пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

У профессиональных блогеров может развиться «особое» заболевание

Фото: www.globallookpress.com © Felix Kästle

Все больше молодых людей вместо учебы и поиска привычных старшему поколению профессий связывают свою жизнь с социальными сетями. Это может приносить как хороший доход, так и серьезные болезни. Мнением пластического хирурга Амжада Аль-Юсефа поделились на радио Sputnik.

Врач напомнил, что подолгу сидеть неподвижно с гаджетами в руках опасно для зрения, состояния позвоночника и мышц. Однако к нему все чаще приходят со специфической проблемой блогеры и фанаты «зависания» в соцсетях. Они страдают от обвисания платизмы (Подкожная мышца шеи — Прим. ред.), иными словами, у них появляется второй подбородок.

«Постоянно опущенная голова влияет на ее состояние», — пояснил Амжад Аль-Юсеф.

Если вовремя заметить привычку сидеть с опущенной головой, пока телефон с комфортом покоится в районе живота или груди, то есть шанс не допустить развития второго подбородка. А если запустить процесс, то можно столкнуться с проблемой уже в возрасте 25-40 лет, чего раньше почти не случалось.

«Второй подбородок образуется очень рано, — посетовал хирург. — Они постоянно „сидят в телефоне“ и смотрят вниз».

Справиться с этим можно при помощи специальной гимнастики, повышающей тонус мышц подбородка. Она избавляет от жировой ткани на шее, но решение проблемы занимает куда больше времени, чем ее появление.

Ранее 5-tv.ru писал о необычном эксперименте блогера из Новосибирска.

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