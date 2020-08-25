Эндокринолог назвала простой способ снизить угрозу инсульта и рака

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Василий Заика
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В качестве аргумента Зухра Павлова привела результаты исследования, в котором приняли участие перенесшие инфаркт миокарда мужчины.

Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/Michaela Begsteiger, 5-tv.ru

Врач-эндокринолог Зухра Павлова на своей странице в Instagram обозначила простой способ снизить угрозу возникновения инсульта и рака. По словам кандидата медицинских наук, непродолжительные физические нагрузки благотворно влияют на человеческий организм. В частности, катание на велосипеде три раза в неделю по 30 минут в день может уберечь от развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Instagram @doctorpavlova

В качестве аргумента медик привела результаты исследования, в котором участвовали перенесшие инфаркт миокарда мужчины в возрасте от 27 до 54 лет. У добровольцев была взята кровь на анализ, им провели замеры веса, роста, окружности талии. Кроме того, испытуемые должны были на протяжении трех месяцев трижды в неделю по полчаса ездить на велосипеде.

В результате выяснилось, что уровень так называемого хорошего холестерина у участников эксперимента вырос практически на четверть. Весьма неожиданным стало понижение содержания эстрадиола — женского полового гормона на 45%. Показатели вещества упали с 50,1 до 27,8 пикограмма на миллилитр.

Эндокринолог привела в пример заключение ученых, которые уверены, что показатели эстрадиола выше 40 пикограммов на миллилитр свидетельствуют о повышенном риске внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно», — призвала россиян Зухра Павлова.

Врач добавила, что даже самая довольно скромная физическая нагрузка может уберечь любого от развития опасных состояний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у профессиональных блогеров может развиться «особое» заболевание.

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