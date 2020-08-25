В Совбезе РФ назвали главный источник всех киберпреступлений

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Виктория Андреева
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Заместитель секретаря СБР Олег Храмов привел шокирующие статистические данные.

Фото, видео: www.globallookpress.com /imago stock&people

В Совбезе РФ назвали «несостоятельным» тезис о тотальной российской угрозе в киберпространстве. Как пояснил в беседе с «АиФ» заместитель секретаря СБР Олег Храмов, в подавляющем большинстве случаев — около 75% — источник угрозы исходит из Соединенных Штатов Америки.

Такие выводы были сделаны на основе отчетов отечественных и зарубежных компаний-лидеров в сфере информационной безопасности. Исходя из имеющихся данных только за период с 2016 по 2019 годы этот показатель варьируется от 40% до 70% в зависимости от типа воздействия, применяемого хакерами. При этом уровень российской «угрозы» составляет лишь 2-7%.

«Наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США. <…> Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве», — отметил Храмов.

В заключение заместитель секретаря СБР напомнил, что на территории самих США ежегодно фиксируется более 300 тысяч киберпреступлений. И, согласно данным ФБР, это наносит существенный ущерб экономике страны. Потери составляют до 109 миллиардов долларов в год. В связи с этим Олег Храмов признал зарубежных коллег преподносить информацию о кибератаках более корректно и идти «по пути неполитизированного взаимодействия».

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