Токсиколог раскритиковал версию немецких врачей о диагнозе Навального

Токсиколог Евгений Абульханов в интервью РИА Новости раскритиковал версию врачей немецкой клиники Charite о диагнозе Алексея Навального. По словам медика, отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, как правило, сопровождается рядом специфических симптомов. О наличии данных признаков в момент резкого ухудшения состояния блогера и в дальнейшем не сообщалось.

«Если происходит отравление как раз-таки веществами из группы ингибиторов холинэстеразы… каждый токсиколог уже точно не перепутает. Там всегда из симптомов бронхорея, то есть такая… пена изо рта… Это брадикардия, то есть очень редкий пульс. Это шок, это сердечно-сосудистая недостаточность, это увеличение дыхания, это мидриаз (расширение зрачков — Прим.ред.)», — сказал Евгений Абульханов.

Врач-токсиколог также добавил, что, кроме прочего, есть лекарственные препараты из группы ингибиторов холинэстеразы. В частности, «Прозерин», который широко применяется в хирургии для купирования послеоперационного пареза кишечника и «запуска» желудочно-кишечного тракта.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Алексея Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему версия немецких врачей о причинах комы Навального неправдоподобна.