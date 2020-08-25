Школьники нашли многомиллионный клад, которому больше тысячи лет

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Спрятанное сокровище времен Аббасидского халифата находилось в глиняном кувшине.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru

Израильские школьники нашли несколько сотен золотых монет, весом около килограмма! По оценкам ученых кладу больше тысячи лет!

Находка относится к эпохе Аббасидского халифата, что говорит о процветании в то время международной торговли. По словам юных археологов, сокровище хранилось в большом глиняном кувшине. Судя по всему, хозяин спрятал деньги и по каким-то причинам больше за ними не вернулся.

Всего найдено 425 монет по 24 карата каждая — по тем временам целое состояние. Его хватило бы, например, чтобы построить роскошную виллу.

А сейчас главная ценность все же историческая. Находка пополнит коллекцию одного из музеев. А школьникам обещают выплатить приличное вознаграждение — сейчас это, примерно, четыре миллиона рублей если не учитывать историческую ценность находки.

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