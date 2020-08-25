Русский фанат нашел недостатки на соблазнительном снимке Эмили Ратаковски

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Анастасия Шадская
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Новое смелое фото модели и актрисы вызвало бурную реакцию в сети.

Фото, видео: Instagram @emrata

Модель Эмили Ратаковски опубликовала в своем микроблоге Instagram смелое фото в полупрозрачном укороченном топе. Одежда совсем не скрывает тот факт, что знаменитую пышную грудь девушка оставила без белья.

«Понедельник», — просто подписала снимок Эмили.

Актриса счастлива замужем, но продолжает регулярно выкладывать у себя на странице подобные фото. Фанаты каждый раз приходят в восторг и не скупятся на лайки. Так, последний пост на момент написания публикации собрал уже более 1,3 миллиона лайков от подписчиков со всего мира.

Пока толпы мужчин оставляли чувственные комментарии под фото, а девушки восхищались фигурой Ратаковски, среди них прозвучал лишь один спокойный голос разума со стороны российского подписчика Эмили.

«Хочется лямку поправить», — посетовал он, не оценив беспорядок в одежде Ратаковски.

Instagram @emrata

Впрочем, других недовольных сексуальным образом девушки в комментариях не нашлось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски сменила имидж и поссорила фанатов.

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