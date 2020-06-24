«Брюнетка погорячее»: Эмили Ратаковски сменила имидж и поссорила фанатов

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Алина Потёмкина
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Модель показала новую прическу, чем вызвала жгучие споры в стане своих поклонников.

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Фото, видео: Instagram @emrata; www.globallookpress.com / face to face

Актриса и модель Эмили Ратаковски удивила поклонников новым имиджем. Девушка, которая запомнилась миллионам фанатов по всему миру жгучей брюнеткой, вдруг перекрасилась в блондинку.

«Один день, как я блондинка», — подписала кадр Эмили.

Также она не удержалась от того, чтобы как все представительницы прекрасного пола повертеться перед зеркалом. Этот момент триумфа она также сняла на видео.

Instagram @emrata

В стане поклонников перемены в облике звезды не нашли единства. Одни радовались и поздравляли ее с успешным экспериментом, другие буквально умоляли отмотать все назад и не трогать волосы.

«Здорово с новым цветом!»

«Да ладно?!»

«Неплохо, но брюнеткой ты была погорячее»

«О, ты сделала это!»

«Я люблю тебя, но вернись к своему обычному цвету, пожалуйста», — писали наперебой фанаты модели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эмили Ратаковски с супругом устроила фотосессию в лесу.

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