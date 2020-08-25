Спасители или губители? Ученые выпускают на волю комаров-мутантов

Ученые сразу нескольких стран создали особый вид комаров, их называют спасателями. Генномодифицированные насекомые якобы смогут бороться с заразными особями, которые переносят опасные вирусы. Правда не ясно — будет истреблен целый вид или только его отдельные представители. Тем не менее, выпустить тучу комаров-мутантов уже планируют во Флориде. Дмитрий Зименкин попытался разобраться, чем опасные подобные эксперименты?

«Моя работа в этом эксперименте заключается в том, что я выпускаю комаров в разных частях города», — рассказывает сотрудник международной программы по комарам Лейди Форонда.

В колумбийские жилые кварталы летят тысячи комаров-мутантов. Но мутантов полезных, как считают ученые. Геномодифицированные особи помогут бороться с редким, но опасным видом — желтолихорадочными комарами. Переносчиками опасных вирусов Зика, Денге и Чукунгунья. Эти болезни давно вышли за пределы Африки.

А это лаборатория в Италии, Терни. Здесь создают уже противомалярийных комаров.

«Это будет первый в истории выпуск генномодифицированных комаров в таком количестве. Здесь мы полностью имитируем их условия в дикой природе», — рассказывает завлабораторией в университете Терни Рут Мюллер.

Геномодифицированный комар при освещении лазера становится красным, а его глаза горят желтым. Жутковато, но, по словам ученых, для человека абсолютно безопасно. Как известно, людей кусают самки комаров. Поэтому в лабораториях по всему миру создают самца, который сможет передавать своему потомству особый ген. При нем самки не будут доживать до зрелости. Так что в конечном итоге весь вид просто вымрет. В американском штате Флорида в будущем году решили выпустить на волю сразу 750 миллионов мутантов-спасателей. Но некоторых людей это напугало.

«Это очень рискованный эксперимент. Никто не просчитал что будет, если что-то пойдет не так. А если один раз выпустить всех этих комаров — их нельзя будет вернуть обратно».

Противники проекта даже вышли на улицу с плакатами — «Мы не ваш эксперимент».

«Ученые не видят в нас ничего, кроме материала для собственных исследований. Мы для них — просто подопытные животные, а что будет, когда все пойдет не по плану!» — призывает протестующая Мара Дэли.

Эти опасения разделяют и некоторые экологи. Необходимы десятки лет испытаний, считают они, ведь генная инженерия пока не настолько развита. И любой эксперимент может открыть ящик Пандоры.

«Модифицируется не один ген, а целый кусок ДНК и происходит замена нескольких сотен генов. И они вызывают соответствующие мутации. И какие они будут вызывать реакцию в новом виде комаров — не известно», — считает сопредседатель союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.

По другим мнениям, генный способ — самый безопасный при борьбе с вредителями. Тем более, что желтолихорадочные комары в США стали устойчивы к пестицидам.

«Ну, это лучше, чем химия. Это более избирательное воздействие. Не будут передавать болезни. То есть для человека это хорошо. Человек всю жизнь борется с насекомыми. То фумигантами, то пестицидами, после которых вообще не остается ничего вокруг», — говорит профессор института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Эксперимент уже дает результаты. Например, в Бразилии, в городе Жуазейру генетически модифицированный десант уничтожил 95% желтолихорадочных комаров. А колумбийский город Медельин стал спасительным островом посреди бушующего океана эпидемии. Тоже благодаря выпущенным комарам-мутантам.

«В Колумбии свирепствует эпидемия лихорадки Дэнге. Но Медельин по статистике в „зоне успеха“, потому что число инфицированных очень мало», — говорит инфекциоонаст Иван Дарио Велез.

Правда, в других странах по некоторым наблюдениям самки научились распознавать выпущенных из лабораторий самцов и просто избегают их. Пока природа сильнее генетики.