«Увезли на скорой» — Лера Кудрявцева рассказала об инсульте своей матери
Телеведущая сообщила о тяжелом состоянии своей родительницы и призвала беречь своих близких.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Известная российская телеведущая поведала о том, что у ее матери случился инсульт. Об этом она написала на своей страничке в Instagram.
«Я, наверное, да и не только я, надолго запомним этот год. 2020. Конечно мы здесь выкладываем в основном только Красивые фотографии, как у всех все прекрасно и безоблачно. В жизни конечно все по другому», — призналась Кудрявцева.
Она подробно рассказала, как все произошло. Состояние здоровья родительницы звезды резко ухудшилось, когда та была в Крыму.
«Мама поехала к нашей сестренке в Алушту. Звонила и радовалась как ребенок, что наконец то море и солнце. Собиралась на концерт к Сергею Лазареву. Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт», — поделилась телеведущая.
Лера Кудрявцева также рассказала фолловерам о том, что почувствовала, когда узнала о состоянии матери.
«Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля люблю тебя сильно сильно! Держись, родная. Мы рядом!» — написала звезда.
В заключение она призвала подписчиков беречь своих близких, а также поблагодарила за помощь врача в Крымской областной больнице имени Семашко, которая помогала ее матери.
Александра Ивановна Кудрявцева родилась 20 мая 1942 года, сейчас ей 78 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лера Кудрявцева честно рассказала о тяготах семейной жизни.
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