«Увезли на скорой» — Лера Кудрявцева рассказала об инсульте своей матери

|
Алиса Маркова
1 461

Телеведущая сообщила о тяжелом состоянии своей родительницы и призвала беречь своих близких.

Фото, видео: Instagram @leratv

Известная российская телеведущая поведала о том, что у ее матери случился инсульт. Об этом она написала на своей страничке в Instagram.

«Я, наверное, да и не только я, надолго запомним этот год. 2020. Конечно мы здесь выкладываем в основном только Красивые фотографии, как у всех все прекрасно и безоблачно. В жизни конечно все по другому», — призналась Кудрявцева.

Она подробно рассказала, как все произошло. Состояние здоровья родительницы звезды резко ухудшилось, когда та была в Крыму.

«Мама поехала к нашей сестренке в Алушту. Звонила и радовалась как ребенок, что наконец то море и солнце. Собиралась на концерт к Сергею Лазареву. Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт», — поделилась телеведущая.

Лера Кудрявцева также рассказала фолловерам о том, что почувствовала, когда узнала о состоянии матери.

«Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля люблю тебя сильно сильно! Держись, родная. Мы рядом!» — написала звезда.

Instagram @leratv

В заключение она призвала подписчиков беречь своих близких, а также поблагодарила за помощь врача в Крымской областной больнице имени Семашко, которая помогала ее матери.

Александра Ивановна Кудрявцева родилась 20 мая 1942 года, сейчас ей 78 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лера Кудрявцева честно рассказала о тяготах семейной жизни.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Внучка Юрия Яковлева вышла замуж за актера на десять лет старше нее
15:53
ВКС России и ВВС Сирии провели совместную атаку в районе «Белой пустыни»
15:51
В МВД РФ заявили, что участников банд из АУЕ* могут использовать для массовых беспорядков
15:43
Верхом на радуге: девочку на надувном единороге унесло в открытое море
15:32
В Генпрокуратуре заявили о широком распространении движения АУЕ* в соцсетях
15:24
Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии

Сейчас читают

Любовь под звездами: представители каких знаков зодиака встретят избранного в сентябре?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок