Никаких «черных» и «белых»: IT-компании запретили ряд терминов, признав их оскорбительными

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Такие компьютерные гиганты как Apple, Microsoft и Google вступили в борьбу с неполиткорректностью.

Фото, видео: www.globallookpress.com © West Coast Surfer, 5-tv.ru

В борьбу с неполиткорректностью вступили крупнейшие IT-компании. Американский гигант IBM создал целое подразделение, которое придумывает, так называемые, «инклюзивные» термины — те, которые никого не обидят.

Ранее основные игроки индустрии — такие как Apple, Microsoft и Google — уже отказались от самых очевидных выражений. Под запрет попали black list и white list — «черный» и «белый» список. Во-первых, за ассоциацию с цветом кожи. Во-вторых, за то, что «черный» в этой ситуации получается «плохим».

Из лексикона специалистов цифровой сферы также исчезли вполне привычные master и slave. В мире программных кодов эти термины обозначали безобидный принцип взаимодействия. Но в мире новой этики были поняты буквально — как «хозяин» и «раб» — а значит, тоже, стали оскорбительными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что NASA переименует ряд космических объектов с «расистскими» названиями.

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Никаких «черных» и «белых»: IT-компании запретили ряд терминов, признав их оскорбительными

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