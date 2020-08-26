Закроют или нет? Какая судьба ждет мини-бары в Петербурге?
Ранее на законодательном уровне подобные заведения в Северной столице предложили запретить.
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Фото, видео: www.globallookpress / Andrea Matone; 5-tv.ru
В Петербурге закончилась долгая общественная дискуссия по поводу судьбы мини-баров, которые местные законодатели предложили запретить. В результате закроют только 18 заведений. Остальные получили прекрасную рекламу, что позволило городу закрепить статус питейной столицы России.
Гастрономический барный маршрут сохранят — хотя бы в историческом центре. В Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Василеостровском районах планку минимальной площади баров предлагают снизить до 25 квадратных метров.
Корреспондент Марина Кравцова в видеосюжете рассказала о культурном феномене.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что небольшим барам и ресторанам в исторической части Петербурга планируют разрешить работу
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