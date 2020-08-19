Небольшим барам и ресторанам в историческом центре Петербурга разрешат работу

Небольшим барам и ресторанам в исторической части Петербурга планируют разрешить работу. Как сообщает телеканал «78», соответствующий законопроект уже подготовлен в городском парламенте.

Согласно документу, заведениям в центральных районах города на Неве вдвое сократят минимально необходимую площадь зала обслуживания. В случае одобрения инициативы, бары и рестораны, расположенные в границах Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского и Петроградского районов смогут открыться после 1 января 2021 года.

Обсуждение законопроекта запланировано на конец августа. По словам главы комитета по законодательству городского парламента Дениса Четырбока, основной задачей рабочей группы является сохранение приличных заведений, которые не доставляют неудобств жителям указанных территорий.

«Возможно, предложенное „зонирование“ мы немного расширим, но главное, чтобы не было никаких послаблений для тех самых пресловутых „наливаек“, которые сосредоточены, как правило, в спальных районах Петербурга. Их на карте нашего города быть вообще не должно», — заключил Денис Четырбок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в июле подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в заведениях с площадью зала обслуживания менее 50 квадратных метров. Нововведение должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон о «наливайках» может погубить авторские бары Петербурга.