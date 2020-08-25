Эксперт дал прогноз по курсу евро на ближайшее будущее

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с марта поднялся выше отметки 89 рублей. Продолжит ли европейская валюта расти по отношению к рублю, рассказал президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, доктор экономических наук Александр Ходачек.

По мнению эксперта, рубль здесь ни при чем, и Евросоюз намерено играет на повышение курса валюты для того, чтобы поддержать страны, у которых очень сильно снизился экономический рост в период пандемии. Резервы, которые были накоплены финансовыми структурами ЕС, повлияли на текущий курс.

Со стороны России, в свою очередь, не было действий, способствовавших падению курса рубля. В стране выплачены дивиденды, россияне не пользуются европейской валютой. Граждане РФ получают зарплату в национальной валюте и ей же расплачиваются.

«Мне кажется, что этот курс довольно странный, но он не может повлиять на потребительское поведение основной массы граждан, потому что мы в рублевой зоне находимся», — отметил финансист.

Покупать сейчас валюту, чтобы сохранить свои сбережения не стоит, считает эксперт.

«У нас были прогнозы и 100, и 110 рублей за евро, но то же самое было в марте, и это продолжалось не более семи-девяти дней. Потом курс стал постепенно снижаться, также как это было и с долларом, но аналитики говорят, что все-таки мы должны вернуться к курсу долла 62-66 рубля и к курсу евро 69-72 рубля», — отметил экономист.

Ажиотажного спроса в обменных пунктах не наблюдается, банки чувствуют себя спокойно, и увеличение объемов закупок валют с их стороны не зафиксировано.

На торгах Московской биржи курс евро достиг 89,15 рублей. Курс Центробанка на 26 августа составил 88,059 рубля за евро.

Ране 5-tv.ru опубликовал мнение экспертов, стоит ли менять рубли на валюту.