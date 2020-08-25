Несмотря на то, что экономика России пошатнулась вследствие пандемии коронавируса, менять отечественную валюту на доллары или евро сегодня довольно опасно. Подробнее о том, что делать с личными сбережениями в рублях в интервью агентству «Прайм» рассказали старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов и аналитик инвестиционной компании QBF Ксения Лапшина.

По словам Ферапонтова, необдуманно скупать заграничные купюры, чтобы позже их перепродать и укрепить свое материальное положение, уже поздно. Как минимум, потому что в США все еще ощущается социальная напряженность, которая оказывает сильное давление на экономику. С евро ситуация получше, однако и эта валюта «нестабильна».

Поддержала эту позицию и Ксения Лапшина. Однако она уточнила, что менять рубли на валюту можно лишь в случае, если вы не собираетесь тратить ее в ближайшие три-пять лет. Идеальный вариант, по мнению эксперта, — инвестирование в еврооблигации.

«Дополню также, что сбережения в рублях не всегда являются синонимом банковского вклада. Сейчас ставки по вкладам близки к 4% годовых, и к концу года могут стать еще ниже на фоне снижения ключевой ставки Центробанка РФ. В этом случае процент по вкладу едва покроет инфляцию. В качестве альтернативы стоит рассмотреть фондовый рынок», — подытожила Ксения Лапшина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков.