Видео: Двое мужчин в ходе ограбления взорвали банкомат в подмосковном «Дикси»

Двое мужчин проникли в магазин «Дикси» в Серпуховском районе Московской области в целях ограбления. Желая получить наличные деньги, злоумышленники взорвали банкомат Сбербанка и скрылись с места происшествия с похищенными средствами. Однако уйти незамеченными мошенникам не удалось. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как мужчины заложили взрывчатку и поспешно выбежали из заведения. Впоследствии они быстро забежали обратно с рюкзаком и, вероятно, забрали наличные из банкомата. Личности нарушителей правоохранительным органам установить пока не удалось.

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