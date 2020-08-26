Видео: Двое мужчин в ходе ограбления взорвали банкомат в подмосковном «Дикси»
Инцидент произошел в магазине в Серпуховском районе Московской области.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, vk.com/podsluschano_p_p
Двое мужчин проникли в магазин «Дикси» в Серпуховском районе Московской области в целях ограбления. Желая получить наличные деньги, злоумышленники взорвали банкомат Сбербанка и скрылись с места происшествия с похищенными средствами. Однако уйти незамеченными мошенникам не удалось. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как мужчины заложили взрывчатку и поспешно выбежали из заведения. Впоследствии они быстро забежали обратно с рюкзаком и, вероятно, забрали наличные из банкомата. Личности нарушителей правоохранительным органам установить пока не удалось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в ограблении женщины
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