«Красотка-пятиклассница»: Мороз показала готовую к 1 сентября дочку от Богомолова
Девочка в этом году пойдет в пятый класс.
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Фото, видео: Instagram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз опубликовала фотографии своей дочери Анны от брака с режиссером Константином Богомоловым. Девочку определили в немецкую школу при посольстве Германии.
На снимках юная наследница позирует в джинсовом костюме и салатовом топе. Кончики волос Анна покрасила в розовый цвет, а на одном из снимков на плечах девочки увесистый рюкзак.
«Наша красотка пятиклассница. Ожидание vs. Реальность», — подписала снимки Мороз.
В комментариях поклонники оценили школьный образ пятиклассницы, однако многие поинтересовались, почему у Анны нет формы, а также попросили рассказать о преимуществах выбранной школы.
«Потому что это очень хорошая школа с первоклассными педагогами. А еще там иная система образования и мягкое вхождение в учебу. Их так не прессуют как в русских школах. Ну и безопасность», — постаралась объяснить актриса.
Другие же фанаты посочувствовали маленькой Анне из-за огромного рюкзака. По их словам, такие объемные и очевидно тяжелые сумки не сказываются положительно на здоровье учеников.
Константин Богомолов также опубликовал снимки дочери, на которых Анна готовится к началу учебного года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько больше Богомолова зарабатывает Собчак.
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