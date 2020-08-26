«Красотка-пятиклассница»: Мороз показала готовую к 1 сентября дочку от Богомолова

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Андрей Чапыгин
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Девочка в этом году пойдет в пятый класс.

Фото, видео: Instagram @d_moroz

Актриса Дарья Мороз опубликовала фотографии своей дочери Анны от брака с режиссером Константином Богомоловым. Девочку определили в немецкую школу при посольстве Германии.

На снимках юная наследница позирует в джинсовом костюме и салатовом топе. Кончики волос Анна покрасила в розовый цвет, а на одном из снимков на плечах девочки увесистый рюкзак.

«Наша красотка пятиклассница. Ожидание vs. Реальность», — подписала снимки Мороз.

Instagram @d_moroz

В комментариях поклонники оценили школьный образ пятиклассницы, однако многие поинтересовались, почему у Анны нет формы, а также попросили рассказать о преимуществах выбранной школы.

«Потому что это очень хорошая школа с первоклассными педагогами. А еще там иная система образования и мягкое вхождение в учебу. Их так не прессуют как в русских школах. Ну и безопасность», — постаралась объяснить актриса.

Другие же фанаты посочувствовали маленькой Анне из-за огромного рюкзака. По их словам, такие объемные и очевидно тяжелые сумки не сказываются положительно на здоровье учеников. 

Константин Богомолов также опубликовал снимки дочери, на которых Анна готовится к началу учебного года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько больше Богомолова зарабатывает Собчак.

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