Телеведущая Ксения Собчак в 2019 году заработала сумму, почти в десять раз превышающую заработки собственного супруга Константина Богомолова. Их доходы составили 185,7 миллиона рублей и 19,1 миллиона соответственно, пишет со ссылкой на данные Департамента культуры Москвы портал Starhit.ru.

Собчак счастлива в браке и финансово независима. Она задекламировала несколько квартир и земельных участков, а также принадлежащие ей нежилые помещения под сдачу и роскошный автомобиль.

Имущество Богомолова куда скромнее — две квартиры, причем одна находится в совместной собственности. По словам Собчак, их с мужем все устраивает, и они ведут раздельный бюджет.

«У него есть свои деньги, он хорошо зарабатывает. У меня — свои, — пояснила она недавно. — Но есть общие семейные траты».

В сентябре пара будет отмечать первую годовщину свадьбы. До брака с Богомоловым Ксения была замужем за актером Максимом Виторганом. У них есть общий сын — Платон Виторган-Собчак.

Ранее 5-tv.ru писал о фривольном наряде Ксении Собчак на премьере мужа.