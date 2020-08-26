В Минобороны РФ заявили о полном искоренении дедовщины

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Виктория Андреева
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Начальник ГУ ВП оборонного ведомства, генерал-полковник Сергей Кураленко рассказал, как удалось снизить число преступлений среди военнослужащих.

В Минобороны РФ заявили о полном искоренении дедовщины

Фото: www.globallookpress / Nazar Furyk

Военнослужащие больше никогда не столкнутся с дедовщиной и казарменным хамством, поскольку в России их полностью искоренили. Об этом в рамках форума «Армия-2020» заявил заместитель главы Минобороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов.

В свою очередь, начальник главного управления военной полиции (ВП) Минобороны, генерал-полковник Сергей Кураленко дополнил, что добиться этого удалось лишь благодаря слаженной работе ВП, военно-политического управления оборонного ведомства, и, в частности, командиров частей.

«В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренены такие понятия, как «дедовщина», «казарменное хулиганство», — передает РИА Новости сообщение пресс-центра форума.

Отмечалось, что сегодня продолжают регулярно проводиться профилактические работы, направленные на выявление и предупреждение вышеупомянутых преступлений на самой ранней стадии. Особое внимание уделяется даже мелким дисциплинарным проступкам, пояснили представители Минобороны.

Как утверждает генерал-полковник Андрей Картаполов, именно эти факторы способствовали улучшению «качества призыва и желания молодежи пройти срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ».

Ранее 5-tv.ru рассказал, на сколько повысят заработную плату военнослужащим с 1 октября 2020 года.

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