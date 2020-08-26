Правоохранители ликвидировали боевика в Ингушетии

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Алиса Маркова
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Спецоперация проводилась в Назрановском районе республики.

Правоохранители ликвидировали боевика в Ингушетии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Боевик ликвидирован в Ингушетии. Спецоперация проводилась в Назрановском районе республики.

По данным 5-tv.ru, злоумышленник был обнаружен недалеко от поселения Али-Юрт. В ходе спецоперации его ранили, после чего он покончил с собой. Также был ранен еще один бандит. Его поиски продолжаются. Среди сотрудников пострадавших нет. Другие обстоятельства выясняются.

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