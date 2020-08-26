Комитет солдатских матерей не согласен с заявлением об искоренении дедовщины

В Комитете солдатский матерей опровергли слова замминистра обороны РФ генерал-полковника Андрея Картаполова о том, что в войсках свели на нет неуставные взаимоотношения.

Зампредседателя организации Андрей Курочкин заявил 5-tv.ru, что к ним ежедневно поступает большое количество жалоб на травлю и давление на солдат со стороны других военнослужащих.

«Дедовщина не искоренена. Просто ее теперь называют по-иному. Не дедовщина, а неуставные взаимоотношения. На самом деле, как ребят обижали, так и обижают. Каждый день нам поступают десятки звонков, десятки писем и так далее — совершенно по разным ситуациям. Где-то избивают, где-то вымогают деньги, где-то травмируются, и все это заминается. Поэтому с этим мнением мы категорически не согласны», — заявил представитель некоммерческой организации.

По его словам, военнослужащие подвергаются пыткам и жестокости все реже, однако такие случаи продолжают происходить. Правозащитник напомнил о случае, когда на фоне нервно-психического срыва подвергшийся буллингу солдат-срочник застрелил восьмерых военнослужащих, в том числе двух офицеров. Обвиняемый полностью признал свою вину в суде.

Курочкин отметил, что на смену избиениям и унижениям пришли шантаж и поборы.

«Сейчас в армии преобладает вымогательство денег», — заявил правозащитник.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что В Минобороны России заявили об искоренении дедовщины.