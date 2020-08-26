По предварительным данным, на борту воздушного судна находились четыре человека.

В горах Сочи вертолет совершил аварийную посадку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Вертолет совершил аварийную посадку в горах Сочи. ЧП произошло в районе хребта Аибга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились четыре человека, вероятнее всего это пилот и три пассажира. Согласно информации 5-tv.ru, пострадали два человека. Погибших нет. Известно, что вертолет частный, вероятно — экскурсионный.

К месту происшествия для эвакуации пострадавших направлен вертолет Южного АСЦ МЧС России. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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В горах Сочи вертолет совершил аварийную посадку

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