Деньги из воздуха: Forbes назвал самых богатых российских блогеров

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых богатых блогеров российского сегмента Instagram. В список попали звезды, которые заработали от продажи рекламы в социальной сети больше остальных.

Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, заняла Ксения Собчак. Рекламные интеграции брендов косметики, кухонной техники, даже известной марки автомобиля принесли звезде почти два миллиона долларов.

Второе место заняла певица Полина Гагарина, заработав около 900 тысяч долларов. Третье место, вытеснив Ольгу Бузову, заняла Ида Галич с суммой в 850 тысяч.

В первую десятку также вошли телеведущая Ксения Бородина, Алина Левда, ведущие «Орла и решки» Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко. В рейтинг попал и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с доходом в 600 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года.