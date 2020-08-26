Деньги из воздуха: Forbes назвал самых богатых российских блогеров

|
Татьяна Меркер
79

Список составлялся на основе доходов звезд от рекламных интеграций.

Деньги из воздуха: Forbes назвал самых богатых российских блогеров

Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых богатых блогеров российского сегмента Instagram. В список попали звезды, которые заработали от продажи рекламы в социальной сети больше остальных.

Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, заняла Ксения Собчак. Рекламные интеграции брендов косметики, кухонной техники, даже известной марки автомобиля принесли звезде почти два миллиона долларов.

Второе место заняла певица Полина Гагарина, заработав около 900 тысяч долларов. Третье место, вытеснив Ольгу Бузову, заняла Ида Галич с суммой в 850 тысяч.

В первую десятку также вошли телеведущая Ксения Бородина, Алина Левда, ведущие «Орла и решки» Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко. В рейтинг попал и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с доходом в 600 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
75.54
1.03 89.23
1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
Жена звезды криминальных сериалов получила серьезную травму
17:41
Видео с места взрыва газа в жилом доме в Керчи
17:37
Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Керчи
17:32
Хлопок газа произошел в десятиэтажке в Керчи
17:21
Борис Корчевников показал фото своей мамы в юности
17:09
Украина на месяц закрыла границы для иностранцев

Сейчас читают

«Обеспокоила всю страну»: менеджер певицы Максим объяснила ее «исчезновение»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок