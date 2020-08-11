Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года

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Валентин Черников
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Список звезд Голливуда с максимальными гонорарами возглавил Дуэйн Джонсон.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года

Фото: Instagram @therock

Американский журнал Forbes представил список актеров минувшего года с самыми высокими гонорарами. Перечень наиболее богатых знаменитостей, по версии издания, возглавил бывший рестлер, звезда продолжений «Форсажа» и «Джуманджи» Дуэйн «Скала» Джонсон. Актер попадает на вершину этого рейтинга второй год подряд. За 2019-й он заработал 87,5 миллиона долларов.

Второе место досталось исполнителю роли Дедпула Райану Рейнольдсу. Годовой заработок канадца составил 71,5 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнул Марк Уолберг. Двукратный номинант на «Оскар» стал богаче на 58 миллионов долларов.

В пятерку самых богатых звезд Голливуда вошел сыгравший Бэтмена Бен Аффлек — 55 миллионов и еще один герой «Форсажей» Вин Дизель — 54 миллиона. Десятку знаменитостей также пополнили: индийский актер Акшай Кумар, создатель успешных бродвейских мюзиклов «На высотах» и «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.

Ранее 5-tv.ru писал, что назван ТОП-10 сериалов Netflix лета 2020 года.

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