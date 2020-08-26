Сын может гордиться: Дмитрий Шепелев рассказал о новой работе

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Софья Зуева
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Вдовец Жанны Фриске долгое время не появлялся на телеэкранах после ухода с одного из федеральных каналов, но недавно принял участие в новом проекте, премьера которого состоится совсем скоро.

Сын может гордиться: Дмитрий Шепелев рассказал о новой работе

Фото: Instagram @dmitryshepelev

Известный тележурналист Дмитрий Шепелев вернется на телевидение с новой программой о детях и их знаменитых родителях «Ты как я». Эта работа его полностью устраивает, и теперь он может с гордостью рассказать сыну, чем зарабатывает на хлеб, сообщает RT.

По признанию телеведущего, он всегда хотел работать с легким развлекательным контентом, посвященным семье или детям. Теперь его мечты осуществились. После смерти супруги Жанны Фриске, говорит телеведущий, у него осталась только одна цель — воспитание их сына Платона.

У Шепелева было достаточно сложное детство. Он был скромным мальчиком с большим количеством комплексов и при этом был знатным хулиганом в школе, рассказал журналистам телеведущий. Это, в свою очередь, заставило его уделять как можно больше времени детям и создавать посвященные им программы. Он даже прозвал себя «новым телевизионным папой», готовя новый проект о детстве.

«Я с восторгом говорю обо всем, что связано с детством, о том, что значит для меня быть папой. Поэтому, ребята, запомните: я — телевизионный папа. И очень этому рад», — рассказал Шепелев.

Кроме того, телеведущий отметил, что хотел бы создать крепкую и большую семью в будущем.

Ранее 5-tv сообщил, что Дмитрий Шепелев отправил сына в частную школу за полмиллиона в год.

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