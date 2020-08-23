«Не хочу, чтобы его ломали»: Шепелев отправил сына в школу за полмиллиона рублей в год
Телеведущий считает, что только элитное учебное заведение раскроет талант его малыша.
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Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev
Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев признался: с сентября жизнь его семьи круто поменяется. И связано это не только с новым проектом на телеканале ТНТ, где он стал ведущим. Изменения, прежде всего, коснутся его сына Платона, рожденного в браке с покойной певицей Жанной Фриске. В 2020 году наследник селебрити начнет обучение в элитной частной школе.
Как передает KP.RU, учебное заведение для Платона Дмитрий подобрал уже давно. Именно в нем мальчик проходил дошкольную подготовку. Телеведущего прежде всего привлек подход педагогов к образовательному процессу. Здесь, в отличие от государственных учреждений, некоторые дисциплины ведут иностранные преподаватели. Сделано это для того, чтобы дети с ранних лет погружались в атмосферу различных культур и быстрее начинали говорить на английском языке.
По информации издания, обучение наследника в элитной школе обойдется Шепелеву в полмиллиона рублей за год. Однако сам телеведущий не видит в этом особых проблем. Ведь главное, чтобы малыш получил качественное образование и при этом его «никто не сломал».
«Понятно, что нас самих так учили и казалось, что это нормально, как и то, что беляшами в столовой воняло и компьютерный класс был за решеткой и под замком. Но для детей своих хочется другого: я меньше всего хочу, чтобы сына в школе ломали», — объяснял Дмитрий в одном из интервью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев впервые привел на съемки своего шоу наследника Платона.
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