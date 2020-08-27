Шесть человек пострадали при стрельбе на акции протеста в Ливии

Эфирная новость 17

Митингующие требуют улучшения условий жизни и отставки правительства.

Фото, видео: REUTERS /STRINGER, 5-tv.ru

Беспорядки в столице Ливии — Триполи — вспыхнули с новой силой. Сотни человек вышли на акции против правительства национального согласия Фаиза Сарраджа. Горожане обвиняют власть в обнищании и разгуле коррупции. В центре столицы идут уже уличные бои с полицией — подконтрольные правительству стражи порядка, пытаясь разогнать толпу, открыли огонь на поражение.

В результате ранены шесть человек. Кроме того, как сообщают местные журналисты, в Триполи прибыли группировки боевиков. И они якобы похитили нескольких демонстрантов. Чтобы стабилизировать ситуацию, премьер Саррадж пообещал пойти навстречу и заменить ключевых чиновников в своем кабмине. Но оппозиция не поверила этим словам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минск возвращается к привычному ритму жизни после протестов.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
75.54
1.03 89.23
1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:13
Российские авто признали «машинами-долгожителями»
9:01
На выплаты детям выделят дополнительные 34,3 миллиарда рублей
8:50
В США оценили рассекреченное видео испытаний «Царь-бомбы» в СССР
8:49
Михеев день: почему нельзя повышать голос и пить алкоголь 27 августа
8:36
«Привыкла к роскоши»: Галкин снялся в рекламе AliExpress, чтобы прокормить Пугачеву?
8:27
Шесть человек пострадали при стрельбе на акции протеста в Ливии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
ТОП-5 лучших фото: Звезды устроили «битву бикини», прощаясь с летом
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок