Шесть человек пострадали при стрельбе на акции протеста в Ливии
Митингующие требуют улучшения условий жизни и отставки правительства.
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Фото, видео: REUTERS /STRINGER, 5-tv.ru
Беспорядки в столице Ливии — Триполи — вспыхнули с новой силой. Сотни человек вышли на акции против правительства национального согласия Фаиза Сарраджа. Горожане обвиняют власть в обнищании и разгуле коррупции. В центре столицы идут уже уличные бои с полицией — подконтрольные правительству стражи порядка, пытаясь разогнать толпу, открыли огонь на поражение.
В результате ранены шесть человек. Кроме того, как сообщают местные журналисты, в Триполи прибыли группировки боевиков. И они якобы похитили нескольких демонстрантов. Чтобы стабилизировать ситуацию, премьер Саррадж пообещал пойти навстречу и заменить ключевых чиновников в своем кабмине. Но оппозиция не поверила этим словам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минск возвращается к привычному ритму жизни после протестов.
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