Шесть человек пострадали при стрельбе на акции протеста в Ливии

Беспорядки в столице Ливии — Триполи — вспыхнули с новой силой. Сотни человек вышли на акции против правительства национального согласия Фаиза Сарраджа. Горожане обвиняют власть в обнищании и разгуле коррупции. В центре столицы идут уже уличные бои с полицией — подконтрольные правительству стражи порядка, пытаясь разогнать толпу, открыли огонь на поражение.

В результате ранены шесть человек. Кроме того, как сообщают местные журналисты, в Триполи прибыли группировки боевиков. И они якобы похитили нескольких демонстрантов. Чтобы стабилизировать ситуацию, премьер Саррадж пообещал пойти навстречу и заменить ключевых чиновников в своем кабмине. Но оппозиция не поверила этим словам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минск возвращается к привычному ритму жизни после протестов.