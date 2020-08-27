Две ошибки США в отношении Ирана

К дестабилизации ситуации в Ираке привели действия не Ирана, а совсем другой страны. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя требование США ввести санкции против исламской республики.

По словам представителя Штатов, Багдад необходимо избавить от негативного влияния Тегерана, который якобы является спонсором терроризма. Полянский указал на то, что подобная риторика Вашингтона выглядит, как желание возложить всю вину на Иран, прикрыв свой провал в попытке ввести оружейное эмбарго. Да и ошибка вторжения американских войск в Ирак очевидна сегодня всем — даже властям США.

«Как бы то ни было, всем нам известны реальные причины потрясений, которыми охвачена эта страна. Я лишь процитирую президента Трампа, который назвал войну в Ираке „худшей геополитической ошибкой нашего поколения“», — подчеркнул Полянский.

Интервенцию в Ирак Штаты предприняли в марте 2003-го, обосновав это наличием у Багдада оружия массового уничтожения и якобы его содействием террористической группировке «Аль-Каида»*. Впоследствии это не подтвердилось.

* - запрещена в РФ.