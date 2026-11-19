Президент России Владимир Путин во время традиционного совместного фотографирования лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) встал по правую руку от председателя КНР Си Цзиньпина. Президент США Дональд Трамп занял место по левую руку от китайского лидера.

Таким образом, российский и американский президенты оказались непосредственно рядом с Си Цзиньпином — с разных сторон от него.

Накануне расстановка была другой. В среду во время совместного фотографирования перед торжественным приемом Трамп стоял справа от председателя КНР, а президент России занял место с левой стороны — рядом с супругой лидера КНР Пэн Лиюань.

Президент России Владимир Путин 19 ноября прибыл на площадку саммита АТЭС в Шэньчжэне — в Центр международных обменов, где проходит пленарное заседание форума.

В рамках пленарной сессии с докладами, помимо российского лидера, выступают председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, а также руководители государств — участниц АТЭС и главы делегаций, прибывшие на саммит в Шэньчжэнь.

Саммит АТЭС проходит в Китае 18–19 ноября.

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