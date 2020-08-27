Картонные инопланетяне, полупустой зал. Как прошла премьера фильма с Михаилом Ефремовым?

В Москве состоялась долгожданная премьера фантастического блокбастера «Вратарь галактики». Просмотр картины с участием Михаила Ефремова прошел в кинотеатре «Октябрь» при полупустом зале — на зрительские места, заполнить которые не позволили требования Роспотребнадзора, организаторы усадили картонных инопланетян.

В фильме приняли участие Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Светлана Иванова, Светлана Пермякова и многие другие. Премьеру посетили многие из снявшихся в ленте артистов, а также их коллеги — Александр Петров и Стася Милославская, Екатерина Шпица, Дарья Мороз, Максим Аверин и другие. Не смог посетить просмотр заслуженный артист РФ Михаил Ефремов — актер находится под домашним арестом по делу о смертельном «пьяном» ДТП.

По иронии судьбы Ефремов играет в картине сотрудника МВД Василия. После критики в его адрес из-за резонансного ДТП многие ждали, что персонажа артиста вычеркнут из картины, но этого не произошло. Режиссер Джаник Файзиев и продюсер Сергей Сельянов заявили прессе, что никогда не думали о таком решении.

Сюжет картины повествует о событиях далекого 2071 года. Столица России превратилась в джунгли, а Нью-Йорк — покрылся людом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль, на котором идут соревнования по космоболу. В них принимают участие только люди со сверхспособностями. Такие внезапно обнаруживаются у главного героя, которого сыграл молодой артист Евгений Романцов.

Авария с участием Михаила Ефремова случилась в центре столицы 8 июня. Актер в нетрезвом виде на джипе пересек двойную сплошную и врезался в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице следующим утром. Вначале артист признал вину и даже записал видеообращение к родным погибшего, в котором обещал, что не станет пытаться «отмазаться» и задействовать связи для смягчения своей участи. Позже от всех признательных показаний он отказался.

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