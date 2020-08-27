На свидетеля в деле Ефремова «объявили охоту» и пообещали награду тому, кто его найдет

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью для издания KP.RU сделал неожиданное заявление, касающееся свидетеля по делу о смертельном ДТП. Ранее правозащитник сообщал, что, человек, который видел, что актер не сидел за рулем автомобиля в момент аварии, находится в 300 километрах от Анапы поэтому не удалось обеспечить его явку в суд.

Теперь же Пашаев сообщил, что на этого свидетеля «объявили охоту».

«Вы не представляете, что творится, На этого человека объявили охоту, разыскивает полиция — уже приходили, но не нашли. Даже награду объявили в 100 тысяч рублей тому, кто выдаст его местоположение. Но он в надежных руках, мы его спрятали до понедельника», — признался Пашаев.

Адвокат Ефремова утверждают, что показания свидетеля позволят свернуть уголовный процесс и открыть глаза следователям на случившееся.

«Он единственный, кто своими глазами видел, как Ефремов выходит с пассажирского сиденья в момент ДТП. И водителя тоже видел!» — подчеркнул Пашаев.

Михаил Ефремов, проходящий обвиняемым в деле о «пьяном» ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, отказался от услуг Эльмана Пашаева и перевел его в статус консультанта. Через пару дней артист заключил с Пашаевым новое соглашение, вернув юриста к своей защите. Линия его адвоката стоится на отказе от признания вины, а также попытке доказать, что за рулем джипа актера в роковой вечер 8 июня был не он.