На свидетеля в деле Ефремова «объявили охоту» и пообещали награду тому, кто его найдет
По словам Эльмана Пашаева, человек, который видел, что актер не сидел за рулем джипа в момент аварии, находится в 300 километрах от Анапы поэтому не удалось обеспечить его явку в суд.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью для издания KP.RU сделал неожиданное заявление, касающееся свидетеля по делу о смертельном ДТП. Ранее правозащитник сообщал, что, человек, который видел, что актер не сидел за рулем автомобиля в момент аварии, находится в 300 километрах от Анапы поэтому не удалось обеспечить его явку в суд.
Теперь же Пашаев сообщил, что на этого свидетеля «объявили охоту».
«Вы не представляете, что творится, На этого человека объявили охоту, разыскивает полиция — уже приходили, но не нашли. Даже награду объявили в 100 тысяч рублей тому, кто выдаст его местоположение. Но он в надежных руках, мы его спрятали до понедельника», — признался Пашаев.
Адвокат Ефремова утверждают, что показания свидетеля позволят свернуть уголовный процесс и открыть глаза следователям на случившееся.
«Он единственный, кто своими глазами видел, как Ефремов выходит с пассажирского сиденья в момент ДТП. И водителя тоже видел!» — подчеркнул Пашаев.
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